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Бывший одноклубник Джеймса назвал срок, когда Леброн завершит карьеру в НБА

Бывший одноклубник Джеймса назвал срок, когда Леброн завершит карьеру в НБА
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Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт считает, что у лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса есть ещё три года до завершения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я бы сказал, у него есть три года. Скажу так — он способен на три. После двух лет игры с его сыном Бронни он добьётся, чего хотел. Если он даст нам ещё один сезон после этого, будет круто. Думаю, он поможет Бронни пройти первый и второй сезоны, а затем скажет: «Да, у него всё получится». Если Бронни провалит свой первый год? Думаю, что Брон сникнет после этого», — приводит слова Шамперта Fadeaway World.

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