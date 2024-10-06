Андрей Ведищев объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» со счётом 83:76 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я очень рад победе. Это был сложный матч против команды, которая в этом сезоне ещё не проигрывала. Мы хорошо сыграли на подборах – +14, думаю, это и стало решающим фактором. Мы успели восстановиться и подготовиться как следует – когда играешь третий матч на выезде, это очень важно.

Наши воспитанники играют в наших победах значительную роль. Это наша концепция. Каждый матч – это подготовка к плей-офф. Победы сейчас – это хорошо. Но важно, как мы будем выглядеть весной», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет дома с БК «Самара», игра состоится 12 октября. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).