Легенда НБА Чарльз Баркли назвал игрока, который должен быть ключевым в «Кливленде»

Легендарный 11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли считает, что центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен должен стать ключевым игроком команды.

«Если честно, то я думал, что Джарретт Аллен уже должен был играть в Матчах всех звёзд. Я считаю его вторым игроком в «Кливленде», но они всей командой играют на Эвана Мобли. Но когда они начинают играть на Аллена, то у них получается великолепная игра. Первой и второй опцией команды должны быть Донован Митчелл и Джарретт Аллен, а дальше уже все остальные игроки.

Это очень талантливый парень с отличными данными, он способен играть с огромными соперниками. Он атлетично сложен и способен играть на флангах. Он обязан стать тем, кто выведет «Кливленд» в топы», — приводит слова Баркли Cavaliersnation.