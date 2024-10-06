Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хавьер Паскуаль объяснил, как эмоции повлияли на игру «Зенита» с «Локо»

Хавьер Паскуаль объяснил, как эмоции повлияли на игру «Зенита» с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал причины проигрыша своей команды «Локомотиву-Кубань» со счётом 76:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 83
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко

«Атмосфера на матче была потрясающей, хочу поблагодарить болельщиков за это. Сегодня мы не чувствовали себя комфортно: с самого начала отставали в счёте. И как только мы пытались догнать и выйти вперёд, всегда что-то происходило и «Локомотив» возвращался в игру. Они обрели уверенность по ходу матча, а мы не смогли контролировать свои эмоции так, как должны в подобных играх. Именно поэтому в итоге и проиграли», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 9 октября примет в Санкт-Петербурге «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

Сейчас читают:
Почему ЦСКА проиграл «Пари»? Разбор первой сенсации нового сезона Единой лиги
Почему ЦСКА проиграл «Пари»? Разбор первой сенсации нового сезона Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android