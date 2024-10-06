Хавьер Паскуаль объяснил, как эмоции повлияли на игру «Зенита» с «Локо»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал причины проигрыша своей команды «Локомотиву-Кубань» со счётом 76:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Атмосфера на матче была потрясающей, хочу поблагодарить болельщиков за это. Сегодня мы не чувствовали себя комфортно: с самого начала отставали в счёте. И как только мы пытались догнать и выйти вперёд, всегда что-то происходило и «Локомотив» возвращался в игру. Они обрели уверенность по ходу матча, а мы не смогли контролировать свои эмоции так, как должны в подобных играх. Именно поэтому в итоге и проиграли», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 9 октября примет в Санкт-Петербурге «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).