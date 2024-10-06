Результаты матчей Единой лиги 6 октября, турнирная таблица

В воскресенье, 6 октября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 6 октября:
«Астана» – «Автодор» — 52:74;
«Уралмаш» – УНИКС — 65:87;
«Парма» – МБА — 83:54;
«Зенит» – «Локомотив-Кубань» — 76:83;
«Самара» – «Енисей» — 83:65.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
- 6 октября 2024
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