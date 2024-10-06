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Результаты матчей Единой лиги 6 октября, турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 6 октября, турнирная таблица
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В воскресенье, 6 октября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 6 октября:

«Астана» – «Автодор» — 52:74;
«Уралмаш» – УНИКС — 65:87;
«Парма» – МБА — 83:54;
«Зенит» – «Локомотив-Кубань» — 76:83;
«Самара» – «Енисей» — 83:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
52 : 74
Автодор
Саратов
Астана: Мотовилов - 19, Утоми - 9, Смит - 8, Мурзагалиев - 6, Мюррэй Бойлс - 4, Походяев - 4, Десятников - 2, Щербак, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков
Автодор: Агада - 18, Халдеев - 15, Кроуфорд - 13, Джонс - 7, Пранаускис - 6, Кулешов - 6, Петенев - 5, Цыбиков - 3, Фёдоров - 1, Наумов, Сычков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 87
УНИКС
Казань
Уралмаш: Нэльсон - 20, Уиттакер - 17, Мартин - 9, Даглас - 6, Белянков - 5, Писклов - 4, Михеев - 4, Глазунов, Акрамов, Зайцев, Новиков, Балашов
УНИКС: Найт - 20, Рейнольдс - 17, Тэйлор - 13, Акун-Пёрселл - 11, Лабери - 8, Лопатин - 8, Бако - 6, Д. Кулагин - 2, Стуленков - 2, Беленицкий, Торопов, Илюк
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
83 : 54
МБА-МАИ
Москва
Парма: Нэвелс - 17, Якушин - 16, Хэмм - 12, Захаров - 12, Хэмилтон - 8, Ильницкий - 8, Халтурин - 6, Свинин - 3, Тучков - 1, Чебуркин, Фирсов
МБА-МАИ: Коновалов - 17, Касаткин - 8, Минченко - 7, Исмаилов - 6, Белоусов - 5, Зубков - 4, Певнев - 4, Шейко - 3, Трушкин, Воронов, Сорокин, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 83
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
83 : 65
Енисей
Красноярск
Самара: Брукс, Сопин, Адамс, Зверев, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, М. Кулагин, Харрелл, Чикарев, Попов
Енисей: Сандерс, Степанович, Ведищев, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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