Леброн Джеймс прокомментировал дебютное выступление сына за «Лейкерс» в предсезонном матче

Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал дебютное выступление своего сына Бронни Джеймса в предсезонном матче с «Миннесотой».

«Это была всего первая игра Бронни. И я думаю, что он, как и все остальные в команде, продолжит становиться всё лучше и лучше в последующих играх. Всегда здорово начинать дело именно так, чтобы было видно, над чем нам следует работать, чтобы становиться лучше.

Было здорово видеть Бронни на площадке, и также было здорово видеть реакцию Джей-Джея Редика», — приводит слова Леброна Джеймса Sportskeeda.

Напомним, 5 октября «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» со счётом 107:124 в первом предсезонном матче.