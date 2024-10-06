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Леброн Джеймс прокомментировал дебютное выступление сына за «Лейкерс» в предсезонном матче

Леброн Джеймс прокомментировал дебютное выступление сына за «Лейкерс» в предсезонном матче
Леброн Джеймс
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Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал дебютное выступление своего сына Бронни Джеймса в предсезонном матче с «Миннесотой».

«Это была всего первая игра Бронни. И я думаю, что он, как и все остальные в команде, продолжит становиться всё лучше и лучше в последующих играх. Всегда здорово начинать дело именно так, чтобы было видно, над чем нам следует работать, чтобы становиться лучше.

Было здорово видеть Бронни на площадке, и также было здорово видеть реакцию Джей-Джея Редика», — приводит слова Леброна Джеймса Sportskeeda.

Напомним, 5 октября «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» со счётом 107:124 в первом предсезонном матче.

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