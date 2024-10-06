Французский баскетболист, играющий на позиции центрового в команде НБА «Миннесота Тимбервулвз», Руди Гобер отправил послание своим критикам, которые не согласны с его победой в номинации «Лучший защитник года».

«Просто посмотрите, кто в прошлом сезоне всегда был в топ-5 игроков при обыгрыше один на один или при размене. Взгляните на цифры. А они не лгут. Вот что я пытаюсь донести до вас всех.

Многим не нравится, что я получил награду «Защитник года». Ладно, хорошо, но тогда объясните, почему я этого недостоин? Предоставьте мне данные, цифры и показатели, которые лучше моих. Иначе это всё просто болтовня. Покажите тех, кто должен был получить награду вместо меня. Мне просто интересно», — приводит слова Гобера Thecoldwire.