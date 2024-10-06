«За своих». Евгений Кузнецов назвал команду НБА, за которую болел в США

32-летний российский хоккеист, нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что болел за «Вашингтон Уизардс» из Национальной баскетбольной ассоциации во время выступлений за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге.

«Ходил ли на игры НБА? Конечно, частенько. У нас расписание постоянно совпадало так, что можно было много игр смотреть.

За кого болел? Всегда за своих, конечно. Хоть они и не баловали победами, но у меня как-то так принято, что всегда поддерживаешь команду из своего родного города или города, в котором выступаешь», — сказал Кузнецов в видео в телеграм-канале журналистки Дарьи Морозовой.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет проведено два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».