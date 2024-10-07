Алекс Пойтресс объяснил, почему принял решение вернуться в «Зенит» спустя два года

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс рассказал, почему решил вернуться в команду спустя два года. Игрок присоединился к команде в 2020 году и покинул её в 2022-м, перейдя в израильский «Маккаби» Тель-Авив. Однако в июне этого года Пойтресс подписал новый контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

«Я отлично провёл время в Санкт-Петербурге, в «Зените». Первые два года, что пробыл здесь, у нас была очень хорошая команда. В первом сезоне мы вышли в плей-офф Евролиги, играли с «Барсой», довели серию до пятого матча. И это был действительно успешный год. А потом, когда нас досрочно отстранили от Евролиги, думаю, мы были на четвёртом или пятом месте в таблице.

У нас был отличный состав, и я просто хотел воспользоваться этим шансом. И Хави — отличный тренер, я знаю его систему, и всё такое. Я действительно расцвёл здесь, так что это одна из причин, почему принял решение вернуться», – сказал Пойтресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Алексом Пойтрессом на «Чемпионате».