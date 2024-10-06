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Лука Дончич реализовал невероятный бросок через всю площадку

Лука Дончич реализовал невероятный бросок через всю площадку
Лука Дончич
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25-летний словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда в команде НБА «Даллас Маверикс», Лука Дончич реализовал невероятный бросок через всю площадку. Предлагаем вашему вниманию видео этого момента.

Напомним, в минувшем сезоне НБА словенский игрок принял участие в 70 играх. 25-летний Дончич в среднем за встречу набирал 33,9 очка, делал 9,2 подбора, отдавал 9,8 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.

Кроме того, «Маверикс» удалось выйти в финальную серию НБА, где им противостоял «Бостон Селтикс». Команды провели пять матчей, по итогам которых победу со счётом 4-1 в очных встречах одержали «кельты».

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