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Алекс Пойтресс ответил, почему Евролига пострадала от отсутствия российских клубов

Алекс Пойтресс ответил, почему Евролига пострадала от отсутствия российских клубов
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Легионер «Зенита» Алекс Пойтресс ответил на вопрос, как на Евролиге сказалось отсутствие российских клубов. Предыдущие два сезона игрок провёл, защищая цвета «Маккаби» из Тель-Авива и «Милана» в главном европейском первенстве.

«Пострадала ли Евролига от отсутствия российских команд? Да. Думаю, Евролига немного более конкурентна с российскими командами. В 2022-м в Европе играло много отличных клубов — ЦСКА, «Зенит», УНИКС был очень и очень хорош в том году с Лоренцо Брауном, Айзеей Канааном, Джоном Брауном. Даже «Локо» тогда пошумел в Еврокубке. Так что у России был шанс на четыре команды в Евролиге.

Но что случилось, то случилось. Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Всё, что нам остаётся — двигаться вперёд и попытаться вернуться [в еврокубки]», — сказал Пойтресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Алексом Пойтрессом на «Чемпионате».
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