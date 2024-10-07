Алекс Пойтресс ответил, почему Евролига пострадала от отсутствия российских клубов

Легионер «Зенита» Алекс Пойтресс ответил на вопрос, как на Евролиге сказалось отсутствие российских клубов. Предыдущие два сезона игрок провёл, защищая цвета «Маккаби» из Тель-Авива и «Милана» в главном европейском первенстве.

«Пострадала ли Евролига от отсутствия российских команд? Да. Думаю, Евролига немного более конкурентна с российскими командами. В 2022-м в Европе играло много отличных клубов — ЦСКА, «Зенит», УНИКС был очень и очень хорош в том году с Лоренцо Брауном, Айзеей Канааном, Джоном Брауном. Даже «Локо» тогда пошумел в Еврокубке. Так что у России был шанс на четыре команды в Евролиге.

Но что случилось, то случилось. Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Всё, что нам остаётся — двигаться вперёд и попытаться вернуться [в еврокубки]», — сказал Пойтресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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