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Алекс Пойтресс назвал двух российских игроков, которые впечатлили его в составе «Зенита»

Алекс Пойтресс назвал двух российских игроков, которые впечатлили его в составе «Зенита»
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Американский центровой Алекс Пойтресс рассказал, кто из одноклубников впечатлил его в нынешнем составе «Зенита». Игрок выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2020 по 2022 год и вернулся в команду спустя два сезона, которые он провёл в «Маккаби» из Тель-Авива и «Милане».

«Есть ли игроки, которые особенно впечатлили в нынешнем составе «Зенита»? Думаю, все впечатлили. Есть российские игроки, которые стали намного лучше — я помню, какими были Игорь Вольхин и Денис Захаров.

Они улучшили свою игру. А ещё у нас действительно хороший набор легионеров в этом году. Так что, надеюсь, мы наделаем шума в Лиге ВТБ и посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Пойтресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Алексом Пойтрессом на «Чемпионате».
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