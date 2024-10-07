Алекс Пойтресс рассказал, планирует ли он остаться в «Зените» надолго

31-летний центровой «Зенита» Алекс Пойтресс ответил на вопрос, планирует ли он задержаться в российской команде. Игрок выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в «Маккаби» из Тель-Авива, а затем в «Милан».

В июне этого года Пойтресс стал чемпионом Италии, а через две недели вернулся в Россию, подписав новый контракт с «Зенитом».

«Планирую ли остаться в «Зените» надолго? Не знаю. Если они захотят подписать со мной контракт на пять лет, то может быть. У меня впереди ещё долгая карьера. Хотя мне здесь очень нравится. Я вернулся в команду, так что определённо был бы не против остаться», — сказал Пойтресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Алексом Пойтрессом на «Чемпионате».