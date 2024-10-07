Пойтресс: может, поговорю с Паскуалем о том, чтобы вернуть Билли Бэрона в «Зенит»

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс ответил на вопрос, планирует ли кто-то из его бывших одноклубников по «Милану» вернуться в «Зенит». Когда Пойтресс выступал за итальянский клуб, его напарниками были два экс-игрока сине-бело-голубых – Билли Бэрон и Шабазз Напьер.

«Когда пару лет назад «Милан» связался со мной, Билли и Шабазз были двумя людьми, с которыми я поговорил, чтобы узнать о ситуации — о том, как там обстоят дела. Они помогли мне получить ответы на многие вопросы, которые у меня были. И я бы сказал, что они помогли моему переходу в «Милан».

Планирует ли кто-то из них вернуться в «Зенит»? Не знаю, не уверен. Шабазз Напьер перешёл в «Баварию» — там у него будет отличный год. Билли всё ещё без контракта. Может, поговорю с Хави [Паскуалем] о том, чтобы привезти его сюда (смеётся). Ещё один шутер никогда не помешает», – сказал Пойтресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Алексом Пойтрессом на «Чемпионате».