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В «Лейкерс» поздравили Бронни Джеймса с днём рождения, сыну Леброна исполнилось 20 лет

В «Лейкерс» поздравили Бронни Джеймса с днём рождения, сыну Леброна исполнилось 20 лет
Бронни Джеймс
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Легендарный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» поздравил своего игрока Бронни Джеймса с 20-летним юбилеем.

«Лос-Анджелес Лейкерс» поздравили Бронни Джеймса с 20-летием

«Лос-Анджелес Лейкерс» поздравили Бронни Джеймса с 20-летием

Фото: https://x.com/Lakers

Вчера, 5 октября, атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в предсезонном матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Бронни провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно два очка, сделав один подбор и столько же результативных передач.

Бронни и его суперзвёздный отец Леброн Джеймс являются первым в истории дуэтом отца и сына, которые вместе сыграли в лиге НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации). Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

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