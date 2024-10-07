В «Лейкерс» поздравили Бронни Джеймса с днём рождения, сыну Леброна исполнилось 20 лет

Легендарный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» поздравил своего игрока Бронни Джеймса с 20-летним юбилеем.

«Лос-Анджелес Лейкерс» поздравили Бронни Джеймса с 20-летием Фото: https://x.com/Lakers

Вчера, 5 октября, атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в предсезонном матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Бронни провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно два очка, сделав один подбор и столько же результативных передач.

Бронни и его суперзвёздный отец Леброн Джеймс являются первым в истории дуэтом отца и сына, которые вместе сыграли в лиге НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации). Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.