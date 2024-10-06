Президент Федерации баскетбола Сербии намерен сохранить Пешича на посту тренера сборной

Президент Федерации баскетбола Сербии Небойша Чович рассказал, что продолжает вести переговоры со Светиславом Пешичем о том, чтобы тот остался на посту главного тренера национальной команды. Ранее Пешич объявил о своём намерении уйти в отставку.

«У нас уже было несколько бесед. Я удовлетворён тем, как идёт дело, но не хочу торопить события. Нет необходимости делать сенсацию. У Пешича есть возможность продолжить, если он того пожелает. Он многое прошёл с этой командой, и я уважаю его опыт. Многие СМИ раздувают из этого большую проблему. Пусть всё идёт своим чередом. Мы никуда не торопимся, и Пешич тоже», — приводит слова Човича Basket News.

Напомним, сборная Сербии принимала участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Национальная команда дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила будущим победителям турнира, сборной США (91:95). В матче за третье место сербы со счётом 93:83 одолели сборную Германии.