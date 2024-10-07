Гилберт Аренас предположил, почему «Лейкерс» установят статую в честь Леброна Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил мнение, что в будущем в «Лос-Анджелес Лейкерс» установят памятник в честь Леброна Джеймса.

«Леброну Джеймсу обязательно установят статую у «Стэйплс центра», ведь трудно представить, что лучший бомбардир в истории НБА останется без такого признания. «Кливленд» тоже, без сомнения, воздвигнет ему памятник. Возможно, у него будет даже три памятника.

Я на 100% уверен, что он получит как минимум два, потому что Лос-Анджелес просто не может не увековечить его имя», — сказал Аренас в рамках собственного подкаста.