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Фридзон отреагировал на пятую победу подряд «Локо» под руководством тренера-президента

Фридзон отреагировал на пятую победу подряд «Локо» под руководством тренера-президента
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38-летний российский баскетболист, играющий президент «Десны» Виталий Фридзон прокомментировал победную серию из пяти матчей «Локомотива-Кубань» на старте регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

«Конкретно о прошедшей игре «Зенита» и «Локомотива» ничего сказать не могу, поскольку удалось посмотреть только концовку этого матча. Пять побед и лидерство «Локомотива» на старте сезона? Молодцы. Набирают ход. Надо отдать должное Ведищеву, Андрей Владимирович правильно расставил приоритеты в команде.

Похоже, что каждый игрок там хорошо знает свою роль. Это самое главное. Видимо, поэтому «красно‑зелёные» и добиваются результата. Команда бежит, наслаждается игрой. Очень важно, когда ты получаешь удовольствие от игры», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

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