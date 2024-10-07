Леброн Джеймс оформил сокрушительный блок-шот против Девина Букера

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 22:20 в пользу «Лейкерс».

Лёгкий форвард и лидер «озёрников» Леброн Джеймс в начале первой четверти стал автором эффектного момента, оформив в быстром отрыве блок-шот атакующего защитнику «Финикса» Девину Букеру. Как итог, мяч покинул пределы площадки.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».