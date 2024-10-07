Леброн и его сын Бронни вместе появились на площадке во время предсезонного матча НБА

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 37:35 в пользу «Лейкерс».

Во второй четверти случился значимый эпизод: Леброн Джеймс и его сын Бронни Джеймс одновременно вышли на площадку. Хотя это был всего лишь предсезонный матч, официально об их совместной игре как о дуэте отец-сын можно будет говорить только в регулярном чемпионате.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».