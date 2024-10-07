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Леброн и его сын Бронни вместе появились на площадке во время предсезонного матча НБА

Леброн и его сын Бронни вместе появились на площадке во время предсезонного матча НБА
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 37:35 в пользу «Лейкерс».

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перерыв
69 : 57
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Реддиш, Винсент, James, Колоко, Хэйс, Кристи, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: О'Нил, Букер, Окоги, Бил, Аллен, Ли, Бол, Гиллеспи, Вашингтон Мл., Нуркич, Джонс, Пламли, Моррис, Дьяките, Дюрант, Камински

Во второй четверти случился значимый эпизод: Леброн Джеймс и его сын Бронни Джеймс одновременно вышли на площадку. Хотя это был всего лишь предсезонный матч, официально об их совместной игре как о дуэте отец-сын можно будет говорить только в регулярном чемпионате.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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