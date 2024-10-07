Бронни Джеймс оценил игровой момент с участием его отца — Леброна Джеймса

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 43:38 в пользу «Лейкерс».

В концовке первой четверти лёгкий форвард и лидер «озёрников» Леброн Джеймс исполнил данк в быстром отрыве. Сын Леброна, атакующий защитник Бронни Джеймс, на скамейке запасных отпраздновал момент с участием своего отца.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».