Леброн Джеймс на скамейке запасных весело наблюдал за выдворением болельщика из арены

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 105:104 в пользу «Лейкерс».

В конце третьей четверти произошёл курьёзный случай: сотрудники арены выводили одного из зрителей за то, что тот бросил мяч за кольцо. Леброн Джеймс, находясь на скамейке запасных, с большим интересом следил за происходящим.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».