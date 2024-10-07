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Леброн Джеймс на скамейке запасных весело наблюдал за выдворением болельщика из арены

Леброн Джеймс на скамейке запасных весело наблюдал за выдворением болельщика из арены
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 105:104 в пользу «Лейкерс».

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Нуркич, Дьяките

В конце третьей четверти произошёл курьёзный случай: сотрудники арены выводили одного из зрителей за то, что тот бросил мяч за кольцо. Леброн Джеймс, находясь на скамейке запасных, с большим интересом следил за происходящим.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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