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Видео: охранники вшестером выдворяют болельщика из арены во время предсезонного матча НБА

Видео: охранники вшестером выдворяют болельщика из арены во время предсезонного матча НБА
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 116:113 в пользу «Финикса».

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Нуркич, Дьяките

В конце третьей четверти сотрудники арены вывели болельщика, который, как сообщалось ранее, бросил мяч за кольцо. Интересно, что с ним разбирались как минимум четыре сотрудника, а ещё двое были на подхвате.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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