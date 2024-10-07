Видео: охранники вшестером выдворяют болельщика из арены во время предсезонного матча НБА

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 116:113 в пользу «Финикса».

В конце третьей четверти сотрудники арены вывели болельщика, который, как сообщалось ранее, бросил мяч за кольцо. Интересно, что с ним разбирались как минимум четыре сотрудника, а ещё двое были на подхвате.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».