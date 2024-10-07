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Леброн Джеймс в первом предсезонном матче набрал 19 очков, его сын Бронни Джеймс — 0

Леброн Джеймс в первом предсезонном матче набрал 19 очков, его сын Бронни Джеймс — 0
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Сегодня, 7 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз. Игра завершилась со счётом 118:114 в пользу аризонской команды.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Нуркич, Дьяките

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, для которого это был первый предсезонный матч, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно 19 очков (8 из 12 с игры), пять подборов и четыре передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+9».

Тем временем сын Леброна, Бронни Джеймс, провёл на площадке 13 минут, не отметившись набранными очками. Более того, Джеймс-младший совершил четыре потери, а также заработал три персональных замечания. Показатель «плюс-минус» защитника составил «-16».

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