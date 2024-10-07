Леброн Джеймс в первом предсезонном матче набрал 19 очков, его сын Бронни Джеймс — 0

Сегодня, 7 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз. Игра завершилась со счётом 118:114 в пользу аризонской команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, для которого это был первый предсезонный матч, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно 19 очков (8 из 12 с игры), пять подборов и четыре передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+9».

Тем временем сын Леброна, Бронни Джеймс, провёл на площадке 13 минут, не отметившись набранными очками. Более того, Джеймс-младший совершил четыре потери, а также заработал три персональных замечания. Показатель «плюс-минус» защитника составил «-16».