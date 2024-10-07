Чемпион НБА признался, что хотел бы взять интервью у Дональда Трампа

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2017 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс заявил, что хотел бы взять интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Я бы обязательно взял интервью у Дональда Трампа. Просто потому, что хочу задать ему несколько действительно важных вопросов. Вот и всё», — сказал Барнс в подкасте All The Smoke.

Отметим, что большая часть баскетболистов в НБА поддерживает Демократическую партию и, в частности, кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис, которая будет соперником Трампа на предстоящих выборах.