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«Никогда не забуду». Леброн рассказал о чувствах от игры с сыном в предсезонном матче НБА

«Никогда не забуду». Леброн рассказал о чувствах от игры с сыном в предсезонном матче НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал совместное появление со своим сыном Бронни Джеймсом на площадке в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», который закончился со счётом 118:114 в пользу аризонской команды.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките

«Это действительно здорово, как для нас обоих, так и для всей нашей семьи. Просто представляешь, как Саванна (супруга Леброна Джеймса. — Прим. «Чемпионата») смотрит на это из дома, думаешь о всей своей большой семье, и я уверен, что они скоро дадут о себе знать. Да, наверное, услышу об этом, хотя ещё не проверял телефон. Это момент, который я никогда не забуду, и это действительно потрясающе.

Я сказал ему продолжать развиваться и становиться лучше. Ему только что исполнилось 20, он ещё молод. Главное — продолжать совершенствоваться. Каждый раз, когда у тебя есть возможность на площадке, нужно делать всё возможное, учиться на ошибках и извлекать уроки из успехов. Думаю, если он будет продолжать в том же духе, то с каждым разом станет ещё лучше», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

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Леброн и его сын Бронни вместе появились на площадке во время предсезонного матча НБА
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