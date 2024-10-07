«Никогда не забуду». Леброн рассказал о чувствах от игры с сыном в предсезонном матче НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал совместное появление со своим сыном Бронни Джеймсом на площадке в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», который закончился со счётом 118:114 в пользу аризонской команды.

«Это действительно здорово, как для нас обоих, так и для всей нашей семьи. Просто представляешь, как Саванна (супруга Леброна Джеймса. — Прим. «Чемпионата») смотрит на это из дома, думаешь о всей своей большой семье, и я уверен, что они скоро дадут о себе знать. Да, наверное, услышу об этом, хотя ещё не проверял телефон. Это момент, который я никогда не забуду, и это действительно потрясающе.

Я сказал ему продолжать развиваться и становиться лучше. Ему только что исполнилось 20, он ещё молод. Главное — продолжать совершенствоваться. Каждый раз, когда у тебя есть возможность на площадке, нужно делать всё возможное, учиться на ошибках и извлекать уроки из успехов. Думаю, если он будет продолжать в том же духе, то с каждым разом станет ещё лучше», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.