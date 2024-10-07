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Бронни Джеймс: всегда помню, что Леброн мой отец, потому что это так и есть

Бронни Джеймс: всегда помню, что Леброн мой отец, потому что это так и есть
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Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс отреагировал на совместное выступление со своим отцом Леброном Джеймсом в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (114:118).

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките

— В первой четверти «Лейкерс» выглядели очень хорошо. Леброн, уже 22-й год в лиге, всё ещё играет на высочайшем уровне. Как вы воспринимаете его на площадке — просто как товарища по команде или всё же как своего отца? Как вам удаётся переключиться и сосредоточиться на игре, на защитных схемах, на том, где вам нужно быть в атаке?
— Я всегда помню, что он мой отец, потому что это так и есть. Но когда я на площадке, то стараюсь видеть в нём просто партнёра по команде. Это всё, о чём я думаю во время игры, — сказал Бронни в послематчевом интервью.

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