Бронни Джеймс: всегда помню, что Леброн мой отец, потому что это так и есть

Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс отреагировал на совместное выступление со своим отцом Леброном Джеймсом в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (114:118).

— В первой четверти «Лейкерс» выглядели очень хорошо. Леброн, уже 22-й год в лиге, всё ещё играет на высочайшем уровне. Как вы воспринимаете его на площадке — просто как товарища по команде или всё же как своего отца? Как вам удаётся переключиться и сосредоточиться на игре, на защитных схемах, на том, где вам нужно быть в атаке?

— Я всегда помню, что он мой отец, потому что это так и есть. Но когда я на площадке, то стараюсь видеть в нём просто партнёра по команде. Это всё, о чём я думаю во время игры, — сказал Бронни в послематчевом интервью.