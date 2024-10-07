Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс: я посмотрел на Бронни, и это было похоже на сцену из «Матрицы»

Леброн Джеймс: я посмотрел на Бронни, и это было похоже на сцену из «Матрицы»
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как решалось его участие в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (114:118) вместе с его сыном Бронни Джеймсом.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките

— Вы знали, что это произойдёт сегодня вечером? Джей Джей [Редик] предупредил вас заранее?
— Да, он дал понять, что хочет это сделать. Конечно, тренеры всегда продумывают составы и стратегию игры. Так что этот момент был действительно особенным и классным.

— Когда вы узнаёте об этом заранее, это вызывает у вас волнение, учитывая, что в вашей карьере уже не так много новых впечатлений?
— Это был первый раз для такого события.

— Когда он говорил вам об этом, вы начинали волноваться или просто продолжили готовиться к игре, как обычно?
— Нет, я готовился к игре, как обычно. Но когда мы вышли из тайм-аута и он начал прессинговать по всей площадке, а я подошёл ближе, потому что мой игрок вводил мяч в игру, мы всё ещё стояли рядом друг с другом. Я посмотрел на него, и это было похоже на сцену из «Матрицы» или что-то подобное. Это казалось нереальным, но было здорово пережить такой момент вместе с ним, — поделился Джеймс во время пресс-конференции.

Сейчас читают:
Видео
Леброн и его сын Бронни вместе появились на площадке во время предсезонного матча НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android