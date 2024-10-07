Леброн Джеймс: я посмотрел на Бронни, и это было похоже на сцену из «Матрицы»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как решалось его участие в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (114:118) вместе с его сыном Бронни Джеймсом.

— Вы знали, что это произойдёт сегодня вечером? Джей Джей [Редик] предупредил вас заранее?

— Да, он дал понять, что хочет это сделать. Конечно, тренеры всегда продумывают составы и стратегию игры. Так что этот момент был действительно особенным и классным.

— Когда вы узнаёте об этом заранее, это вызывает у вас волнение, учитывая, что в вашей карьере уже не так много новых впечатлений?

— Это был первый раз для такого события.

— Когда он говорил вам об этом, вы начинали волноваться или просто продолжили готовиться к игре, как обычно?

— Нет, я готовился к игре, как обычно. Но когда мы вышли из тайм-аута и он начал прессинговать по всей площадке, а я подошёл ближе, потому что мой игрок вводил мяч в игру, мы всё ещё стояли рядом друг с другом. Я посмотрел на него, и это было похоже на сцену из «Матрицы» или что-то подобное. Это казалось нереальным, но было здорово пережить такой момент вместе с ним, — поделился Джеймс во время пресс-конференции.