Леброн Джеймс — о сыне: даже после сложностей прошлого года он смог их преодолеть

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (114:118) высказался о тренировочных процессах своего сына Бронни Джеймса.

— Как вы оцениваете, как он [Бронни Джеймс] справился с задачей попасть на драфт и пройти весь этот процесс?

— Думаю, для него было важно оставаться сосредоточенным и не отвлекаться. Даже после сложностей прошлого года (проблемы с сердцем. — Прим. «Чемпионата») он смог их преодолеть и продолжил усердно работать, ставя себя в позицию, где его могли бы выбрать на драфте. Теперь это просто вопрос продолжения работы над собой.