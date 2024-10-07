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«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик»: во сколько начало матча НБА 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 7 октября

«Нью-Орлеан» — «Орландо»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 7 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Смути Кинг-центр» между собой сыграют «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Начало игры запланировано на 20:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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