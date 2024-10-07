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«Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс»: во сколько начало матча НБА 2024/2025, где смотреть трансляцию в России, 8 октября

«Юта» — «Хьюстон»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Во вторник, 8 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Дельта-центр» между собой сыграют «Юта Джаз» и «Хьюстон Рокетс». Начало игры запланировано на 4:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

НБА — предсезонные матчи
08 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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