Игроки «Пармы» воссоздали легендарное празднование Леброна и Уэйда

Баскетболисты «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ воссоздали легендарное празднование Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда времён игры за «Майами Хит».

Форвард Александр Захаров навесил аллей-уп на центрового Ройса Хэмма, после чего Захаров развёл руки в стороны, как в своё время сделал Уэйд.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, «Парма» одержала победу над московской МБА-МАИ со счётом 83:54. Команда под руководством Евгения Пашутина выиграла второй матч в регулярном чемпионате Единой лиги, ранее клуб из Перми обыграл «Астану» с результатом 95:63.

Отметим, что в игре с МБА-МАИ Хэмм и Захаров набрали по 12 очков каждый. В свою очередь, американец ещё добавил в свою статистику 12 подборов и два перехвата.