Дончич раскрыл, сколько ему задолжал Дерек Лайвли за точный бросок через всю площадку

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время открытой тренировки совершил точный бросок через всю площадку. Один из пользователей социальных сетей, увидев реакцию центрового команды Дерека Лайвли, задался вопросом: «Сколько Лайвли только что проиграл Луке, потому что Лука попал в цель».
«Сто тысяч», — ответил сам Дончич.
Лука Дончич реализовал невероятный бросок через всю площадку:
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) словенский игрок принял участие в 70 играх. 25-летний Дончич в среднем за встречу набирал 33,9 очка, делал 9,2 подбора, отдавал 9,8 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.