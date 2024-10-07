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Дончич раскрыл, сколько ему задолжал Дерек Лайвли за точный бросок через всю площадку

Дончич раскрыл, сколько ему задолжал Дерек Лайвли за точный бросок через всю площадку
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время открытой тренировки совершил точный бросок через всю площадку. Один из пользователей социальных сетей, увидев реакцию центрового команды Дерека Лайвли, задался вопросом: «Сколько Лайвли только что проиграл Луке, потому что Лука попал в цель».

«Сто тысяч», — ответил сам Дончич.

Лука Дончич реализовал невероятный бросок через всю площадку:

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) словенский игрок принял участие в 70 играх. 25-летний Дончич в среднем за встречу набирал 33,9 очка, делал 9,2 подбора, отдавал 9,8 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.

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