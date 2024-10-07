Комментатор НБА с трудом выговорил фамилию латвийского баскетболиста

Комментатор Национальной баскетбольной ассоциации столкнулся с трудностями при произношении имени латвийского игрока Анджейса Пасечникса в матче предсезонки между «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В августе «Милуоки» официально объявил о подписании двустороннего контракта с центровым. Ранее баскетболист уже выступал в НБА: он провёл два сезона в составе «Вашингтон Уизардс». Напомним, Пасечникс был выбран «Орландо Мэджик» под 25-м общим пиком на драфте 2017 года.

Весь минувший сезон латвиец провёл за испанскую «Паленсию», набирая в среднем 13,0 очка, 4,8 подбора и 1,3 передачи.

Отметим, что «Милуоки» уступил со счётом 87:120. Пасечникс провёл на паркете почти восемь минут и набрал два очка и один подбор.