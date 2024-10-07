Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комментатор НБА с трудом выговорил фамилию латвийского баскетболиста

Комментатор НБА с трудом выговорил фамилию латвийского баскетболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Национальной баскетбольной ассоциации столкнулся с трудностями при произношении имени латвийского игрока Анджейса Пасечникса в матче предсезонки между «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В августе «Милуоки» официально объявил о подписании двустороннего контракта с центровым. Ранее баскетболист уже выступал в НБА: он провёл два сезона в составе «Вашингтон Уизардс». Напомним, Пасечникс был выбран «Орландо Мэджик» под 25-м общим пиком на драфте 2017 года.

Весь минувший сезон латвиец провёл за испанскую «Паленсию», набирая в среднем 13,0 очка, 4,8 подбора и 1,3 передачи.

Отметим, что «Милуоки» уступил со счётом 87:120. Пасечникс провёл на паркете почти восемь минут и набрал два очка и один подбор.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
120 : 87
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Айви - 22, Мур - 14, Каннингем - 13, Сассер - 12, Бисли - 11, Holland - 10, Фонтеккио - 9, Стюарт - 9, Дюрен - 8, Рид - 4, Хардуэй-младший - 4, Эвбуомван - 2, Jenkins - 2, Харрис, Стивенс, McCoy, Сиброн, Smith
Милуоки Бакс: Портис - 16, Лиллард - 15, Лопес - 8, Райт - 8, Коннотон - 7, Трент-мл. - 5, Принс - 5, Умуде - 5, Smith - 5, Роллинз - 3, Грин - 3, Pasecniks - 2, Джексон - 2, Johnson - 2, Боучэмп - 1, Ливингстон, Роббинс, Миддлтон, Akinjo, Адетокунбо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android