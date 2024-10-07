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Названы главные претенденты на «Тренера года» в НБА

Названы главные претенденты на «Тренера года» в НБА
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Стали известны основные претенденты на награду лучшему тренеру года в Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025.

По версии букмекерской конторы Bovada главным претендентом на получение статуэтки является тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо. Следом за ним расположились Име Удока («Хьюстон Рокетс») и Тейлор Дженкинс («Мемфис Гриззлиз»), имеющие равные шансы. Замыкают пятёрку фаворитов Ник Нёрс («Филадельфия Сиксерс») и Джамал Мозли («Орландо Мэджик»).

Отметим, что новый тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик идёт прямиком после этой пятёрки, имея равные шансы на награду с Джо Маззуллой («Бостон Селтикс») и Крисом Финчем («Миннесота Тимбервулвз»).

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