Ведищев близок к рекорду Единой лиги по числу побед на старте среди российских тренеров

Андрей Ведищев вместе с «Локомотивом-Кубань» одержал пять побед на старте Единой лиги ВТБ на посту главного тренера этой команды. На данный момент специалист занимает второе место среди всех российских тренеров в истории турнира по числу побед на старте соревнований.

Лучшим же российским специалистом по этому показателю является Владимир Родионов, ранее тренировавший саратовский «Автодор» (семь побед). Вместе с Ведищевым второе место делит Олег Мелещенко («Химки»), а топ-3 замыкает Евгений Пашутин, тренировавший ЦСКА (три победы).

Телеграм-канал «Два кольца» также поделился соответствующей статистикой для иностранных специалистов.

Лучшие старты у иностранных тренеров:

1. Айнарс Багатскис («Пари НН») — 10.

2. Саша Обрадович («Локомотив-Кубань») — 9.

3. Хавьер Паскуаль («Зенит») — 8.

4. Юрий Здовц («Спартак Спб») — 7.

5. Димитрис Прифтис (УНИКС), Андреа Тринкьери (УНИКС), Вальдемарас Хомичюс (УНИКС) — 5.

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