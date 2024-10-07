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Игрок НБА выкрикнул легендарную фразу в предсезонном матче

Игрок НБА выкрикнул легендарную фразу в предсезонном матче
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Форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис выкрикнул легендарную фразу Рашида Уоллеса после того, как игрок «Детройт Пистонс» Тим Хардуэй не реализовал штрафной бросок.

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Портис сказал, что мяч не врёт (ball don’t lie). Ранее так всегда говорил Уоллес, когда противник промахивался со штрафной линии после спорного, по его мнению, фола.

Напомним, «Милуоки» уступил «Детройту» со счётом 87:120. 29-летний Портис провёл на площадке 13 с половиной минут и отметился 16 набранными очками, одним подбором и одной передачей.

Предстоящий сезон станет пятым для Портиса в составе «Милуоки». Форвард вместе с клубом становился чемпионом в 2021 году.

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