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Леброн Джеймс высказался после первой игры с сыном Бронни за «Лейкерс»

Леброн Джеймс высказался после первой игры с сыном Бронни за «Лейкерс»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от выступления вместе со своим сыном Бронни в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее «озёрники» встречались с клубом «Финикс Санз».

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките

«Вау, это было просто нереально», — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч между «Лос-Анджелесом» и «Финиксом» закончился со счётом 114:118 в пользу игроков «Санз». Леброн в этой встреча набрал 19 очков (8 из 12 с игры), пять подборов и четыре передачи. Бронни провёл на площадке 13 минут, не отметившись набранными очками.

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