Леброн Джеймс вступился за Бронни в споре с судьями в предсезонном матче НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вступился за своего сына Бронни Джеймса в споре с судьями после того, как новичок «озёрников» поставил неправильный заслон.

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«Лейкерс» в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации играли с «Финикс Санз». Встреча завершилась победой «солнечных» со счётом 118:114. Король набрал 19 очков, пять подборов и четыре передачи, проведя на паркете 16 минут.

В свою очередь, Бронни отыграл 13 минут, но так и не отметился набранными очками. Также в активе Джеймса-младшего четыре потери и три персональных замечания. Его показатель «плюс-минус» составил «-16».