Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА назвал игрока, на которого похож Бронни по своим профессиональным навыкам

Чемпион НБА назвал игрока, на которого похож Бронни по своим профессиональным навыкам
Комментарии

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт высказал мнение, что сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни напоминает разыгрывающего «Чикаго Буллз» Лонзо Болла по своим игровым навыкам.

«Многие не отдают должное Лонзо Боллу. Да, в его действиях были взлёты и падения, но он играет в командный баскетбол. Он способен вовлекать других игроков. Он способен делать партнёров лучше, и я думаю, что Бронни отлично справляется с той же самой задачей», — приводит слова Шамперта RG.

Ранее о первой совместной игре за «Лос-Анджелес» вместе с Бронни высказался Леброн.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс высказался после первой игры с сыном Бронни за «Лейкерс»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android