Чемпион НБА назвал игрока, на которого похож Бронни по своим профессиональным навыкам

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт высказал мнение, что сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни напоминает разыгрывающего «Чикаго Буллз» Лонзо Болла по своим игровым навыкам.

«Многие не отдают должное Лонзо Боллу. Да, в его действиях были взлёты и падения, но он играет в командный баскетбол. Он способен вовлекать других игроков. Он способен делать партнёров лучше, и я думаю, что Бронни отлично справляется с той же самой задачей», — приводит слова Шамперта RG.

Ранее о первой совместной игре за «Лос-Анджелес» вместе с Бронни высказался Леброн.

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