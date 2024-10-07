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Единая лига представила символическую пятёрку недели с одним россиянином

Единая лига представила символическую пятёрку недели с одним россиянином
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказался один российский спортсмен и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Тони Тэйлор (УНИКС);
Брендан Адамс («Самара»);
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»);
Обри Доукинс («Пари Нижний Новгород»).

Отметим, что в данный момент в Единой лиге осталась лишь одна команда, которая не потерпела ни одного поражения в турнире. Ею является «Локомотив-Кубань». Краснодарцы одержали пять побед в пяти матчах.

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