Единая лига представила символическую пятёрку недели с одним россиянином

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказался один российский спортсмен и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Тони Тэйлор (УНИКС);

Брендан Адамс («Самара»);

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»);

Обри Доукинс («Пари Нижний Новгород»).

Отметим, что в данный момент в Единой лиге осталась лишь одна команда, которая не потерпела ни одного поражения в турнире. Ею является «Локомотив-Кубань». Краснодарцы одержали пять побед в пяти матчах.

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