Единая лига представила символическую пятёрку недели с одним россиянином

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказался один российский спортсмен и четыре легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Тони Тэйлор (УНИКС);
Брендан Адамс («Самара»);
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»);
Обри Доукинс («Пари Нижний Новгород»).
Отметим, что в данный момент в Единой лиге осталась лишь одна команда, которая не потерпела ни одного поражения в турнире. Ею является «Локомотив-Кубань». Краснодарцы одержали пять побед в пяти матчах.
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