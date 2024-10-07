Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуэйн Уэйд отреагировал на мнение о лучшей версии Леброна Джеймса

Дуэйн Уэйд отреагировал на мнение о лучшей версии Леброна Джеймса
Комментарии

Чемпион НБА (2006, 2012, 2013) Дуэйн Уэйд отреагировал на мнение экс-игрока НБА Имана Шамперта относительно лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее тот говорил, что считает лучшей версией Леброна его игру в сезоне-2011/2012 после поражения в финале НБА от «Даллас Маверикс» сезоном ранее. На своей странице в социальных сетях Уэйд сделал репост записи со словами Шамперта.

Леброн является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Первые два титула он завоевал с «Майами Хит» и ещё по одному – с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелесом».

Материалы по теме
Капкан для Леброна вот-вот захлопнется? Так замешан ли игрок в деле богатых извращенцев?
Капкан для Леброна вот-вот захлопнется? Так замешан ли игрок в деле богатых извращенцев?

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android