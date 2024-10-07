Дуэйн Уэйд отреагировал на мнение о лучшей версии Леброна Джеймса

Чемпион НБА (2006, 2012, 2013) Дуэйн Уэйд отреагировал на мнение экс-игрока НБА Имана Шамперта относительно лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее тот говорил, что считает лучшей версией Леброна его игру в сезоне-2011/2012 после поражения в финале НБА от «Даллас Маверикс» сезоном ранее. На своей странице в социальных сетях Уэйд сделал репост записи со словами Шамперта.

Леброн является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Первые два титула он завоевал с «Майами Хит» и ещё по одному – с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелесом».

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