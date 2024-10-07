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Чемпион НБА Тейтум ответил, нужно ли жертвовать индивидуальными наградами ради команды

Чемпион НБА Тейтум ответил, нужно ли жертвовать индивидуальными наградами ради команды
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Чемпион НБА, лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился мнением о значимости индивидуальных наград.

«Победа превыше всего. Победа в чемпионате является самой главной целью. Однако не нужно жертвовать одним ради другого. Ведь можно добиться нескольких целей. Независимо от того, чего хотят парни, нужно к этому стремиться. Ведь это будет означать, что год выдался отличным. Это означает, что кто-то доминирует. Это означает, что кто-то является лучшей версией себя. Я не гонюсь за MVP, несмотря ни на что, но, если я участвую в таких разговорах, это означает, что мы одна из лучших команд. А это значит, что я играю правильно, все в команде добиваются успеха и мы движемся в верном направлении», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

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