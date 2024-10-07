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Фанаты клуба МЛБ спели оскорбительную кричалку в адрес Джоэла Эмбиида

Фанаты клуба МЛБ спели оскорбительную кричалку в адрес Джоэла Эмбиида
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Фанаты клуба МЛБ (Главная лига бейсбола) «Нью-Йорк Янкис» скандировали оскорбительную кричалку в адрес центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида после победы своей команды. Болельщики выкрикивали «к чёрту Эмбиида».

Фанаты клуба МЛБ спели оскорбительную кричалку в адрес Эмбиида:

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эмбиида часто освистывали фанаты «Нью-Йорк Никс». В одном из матчей центровой «Филадельфии» получил неспортивный фол на игроке «Никс» Митчелле Робинсоне, в результате чего тот получил травму лодыжки.

Ранее Эмбиид высказался по поводу того, что недавно провёл ограниченное время на командной тренировке, а также о возможности пропуска некоторых матчей в предстоящем сезоне НБА.

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