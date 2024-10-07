Владимир Гомельский назвал самую сильную сборную России по баскетболу в истории

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу сборной России. У специалиста поинтересовались, в какой период национальная команда была самой сильной.

«Скорее всего, это сборные России под руководством Дэвида Блатта в период с 2007 по 2012 год», — написал Гомельский.

Под руководством Дэвида Блатта российские баскетболисты выиграли чемпионат Европы 2007 года. На чемпионате Европы 2011 года сборная России завоевала бронзовые медали. Кроме того, национальная команда заняла третье место на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания).

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Достижения сборных России по баскетболу: