«Иначе играли бы уже давно». Кириленко — о причине отстранения РФ от международных матчей

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что мешает возвращению российских клубов и национальных команд на международные соревнования. По словам Кириленко, препятствием для этого является позиция Международного олимпийского комитета (МОК), который даёт рекомендации различным спортивным организациям.

«В мировом спорте есть определённая иерархия. Международные спортивные федерации в рекомендуемом порядке прислушиваются к позиции Международного олимпийского комитета. Особенно такие большие федерации, как ФИБА, следуют позиции МОК. У нас же отличные дружественные отношения с ФИБА. И если бы не было давления на ФИБА со стороны, мы бы давно уже играли в международных соревнованиях.

В этом же и заложен главный смысл олимпизма. Олимпийская хартия и была создана для того, чтобы спорт не был привязан к политическим проблемам, религиозным, этническим разногласиям», — приводит слова Кириленко Metaratings.

Сборную России отстранили от участия в соревнованиях под эгидой ФИБА весной 2022 года на фоне обострения ситуации на Украине. Тогда же были отстранены российские клубы от участия в еврокубках.

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Достижения сборных России по баскетболу: