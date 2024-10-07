96-летний чемпион НБА оставил послание для Виктора Вембаньямы

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Боб Коузи обратился с напутствием к 20-летнему французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме. Коузи является гражданином США, но вырос в семье французских иммигрантов.

«Скажите ему, что он будет следующим Биллом Расселлом, и дайте ему знать, что первый француз в истории НБА (Кузи) пристально и с большим вниманием следит за ним», — приводит слова Коузи к Вембаньяме обозреватель Дасти Гарза на своей странице в социальных сетях.

Ранее экс-игрок НБА Джефф Тиг оценил перспективы Вембаньямы стать самым ценным игроком (MVP) по итогам предстоящего регулярного сезона лиги.

Виктор Вембаньяма и Крис Пол сыграли в настольный теннис: