«Посмотрел как на сумасшедшего». Бывший игрок НБА рассказал историю о Леброне и Nike

Разыгрывающий Норис Коул рассказал, как из-за Леброна Джеймса перестал сотрудничать с adidas и подписал контракт с Nike.

«Я несколько раз тренировался с Леброном, потому что он тоже из Огайо, и я заехал к нему домой. Забавная история: я пришёл на тренировку в кроссовках adidas. Когда я вошёл в дом в кроссовках adidas от Деррика Роуза, Леброн посмотрел на меня как на сумасшедшего. Один из его друзей спросил: «Почему ты носишь adidas?»

Я ответил: «Потому что они предлагают мне контракт». Он спросил: «Сколько они тебе платят?» Я сказал, что не могу раскрыть детали, но он настоял: «Нет, серьёзно, сколько?» На следующий день представитель Nike подошёл ко мне и спросил: «Эй, Норрис, какой у тебя контракт с adidas? Что нам нужно сделать, чтобы ты подписал контракт с нами? Пришли нам свои условия».

Я ответил: «Хорошо, проверь свой телефон — я отправлю тебе информацию о контракте». Они так и сделали», — сказал Коул в подкасте Club 520.