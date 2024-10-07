Единая лига представила лучшие моменты игровой недели, в подборке трое россиян

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей с 30 сентября по 6 октября. В подборку вошли победный бросок Обри Доукинса, данки Антониуса Кливленда, Алекса Пойтресса, Ильи Попова и Би Джея Джонсона на 360°, а также аллей-уп Патрика Миллера на Андрея Мартюка.

В полный список авторов лучших моментов по версии Единой лиги по итогам завершившейся игровой недели вошли: Обри Доукинс, Антониус Кливленд, Би Джей Джонсон, Алекс Пойтресс, Патрик Миллер, Андрей Мартюк, Илья Попов, Брендан Адамс, Неманья Джуришич, Александр Захаров, Ройс Хэмм, Тони Тэйлор и Исмаэль Бако.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге.