Леброн Джеймс реализовал бросок под кольцом, стоя на одном месте

Сегодня, 7 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 118:114 в пользу аризонской команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в середине первой четверти реализовал бросок после того, как атакующий защитник Остин Ривз смазал лэй-ап в быстром отрыве. Примечательно, что Джеймс совершил попытку с места без прыжка.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».